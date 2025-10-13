ProRail ziet rapport over spoor als 'stevige waarschuwing'

UTRECHT (ANP) - ProRail-topman John Voppen noemt het rapport waaruit blijkt dat het Nederlandse spoor kwetsbaar is voor sabotage en cyberaanvallen "een stevige waarschuwing". Volgens hem is het spoor "strategisch ontzettend belangrijk" en moet worden ingezet op het vergroten van de weerbaarheid ervan.

Het rapport kwam maandag naar buiten en werd aangeboden aan demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur, VVD). In het rapport wordt geconcludeerd dat het spoorsysteem jarenlang is ingericht op efficiëntie en stiptheid, maar te weinig op weerbaarheid en cyberveiligheid. Daarom zijn forse investeringen nodig, minstens 600 miljoen euro.

Door de dreiging moet er snel gereageerd kunnen worden, meent Voppen. "Denk daarbij aan transporten, maar denk ook aan beveiligen en het snel herstellen van schade." ProRail gaat samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en vervoerders aan de slag met de aanbevelingen.