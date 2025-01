Alle Nederlanders eruit in eerste voorronde Australian Open

Ook Jesper de Jong is uitgeschakeld in de eerste voorronde van de Australian Open. De Noord-Hollandse tennisser verloor na een lange partij in drie sets van de Turk Aziz Dougaz: 7-6 (5) 1-6 6-7 (5). Met De Jong zijn alle vijf Nederlanders die via de kwalificaties het hoofdtoernooi probeerden te bereiken, al na één partij klaar in Melbourne.

Eerder dinsdag verloren Tim van Rijthoven, Gijs Brouwer en Anouk Koevermans al afgetekend hun wedstrijd in de eerste ronde. Op maandag werd Arianne Hartono uitgeschakeld.

De Australian Open is het eerste grandslamtoernooi van dit jaar. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Arantxa Rus en Suzan Lamens zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi in Melbourne, dat op 12 januari begint.