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Tot 26,50 euro verschil bij een tankbeurt: in deze 10 gemeenten loont vergelijken het meest

Tech, AI, auto
door Peter Janssen
dinsdag, 14 juli 2026 om 11:00
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Een volle tank benzine kan je tientallen euro's extra kosten als je bij de verkeerde pomp stopt. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste benzinepomp in Nederland oploopt tot liefst 26,50 euro voor een tank van 50 liter. Zelfs binnen één gemeente kan het prijsverschil oplopen tot ruim 20 euro.
Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van brandstofprijzen van Petrolview op 6 juli. Bij de goedkoopste benzinepomp van Nederland kostte een liter Euro 95 2,019 euro. De duurste pomp rekende 2,549 euro per liter. Voor een volle tank van 50 liter betekent dat een verschil van 26,50 euro.

Groot verschil

Volgens Michel Ypma, auto-expert bij Independer, hoef je daarvoor lang niet altijd ver te rijden. "Helemaal naar de andere kant van het land rijden voor goedkopere benzine is lang niet altijd de moeite waard", zegt Michel Ypma, auto-expert bij Independer.
"Gelukkig kun je vaak ook binnen je eigen gemeente flink besparen door op zoek te gaan naar een voordelige pomp. Vooral in Oldambt loont dat: hier kun je bij een volle tank van 50 liter tot wel 24,40 euro besparen. Ook in Apeldoorn, Staphorst en Venray kan het flink schelen waar je tankt."

Gratis lunch

Rijd dus niet blind een tankstation op, maar check eerst even de brandstofprijzen. Het kan je het equivalent van een gratis lunch opleveren.

Deze 10 gemeenten hebben de grootste prijsverschillen:

1. Oldambt (Groningen) – tot € 24,40 verschil voor een volle tank
2. Apeldoorn (Gelderland) – tot € 21,50
3. Staphorst (Overijssel) – tot € 20,50
4. Venray (Limburg) – tot € 20,50
5. Breda (Noord-Brabant) – tot € 20
6. Dinkelland (Overijssel) – tot € 20
7. Groningen (Groningen) – tot € 20
8. Haarlemmermeer (Noord-Holland) – tot € 20
9. Maashorst (Noord-Brabant) – tot € 20
10. Weststellingwerf (Friesland) – tot € 19,60
Bron: AD

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