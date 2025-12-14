Nieuw vredesoverleg over Oekraïne in Berlijn begonnen

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse regeringsleider Friedrich Merz heeft op zijn kantoor in Berlijn de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, diens veiligheidsadviseur Roestem Oemjerov, de Amerikaanse speciaal gezant Steve Witkoff en diens begeleider Jared Kushner verwelkomd. Dat is van bronnen vernomen. De begroeting van de delegaties vormt de opmaat voor nieuw overleg over het Amerikaanse vredesplan dat een einde moet maken aan de Russische oorlog tegen Oekraïne. Het is de bedoeling dat maandag Europese bondgenoten aansluiten.

Zelensky zei al bereid te zijn tot compromissen. Bindende internationale veiligheidsgaranties in plaats van toetreding tot de NAVO is een compromis van Oekraïense kant, aldus de president voor zijn vertrek naar Berlijn. Moskou wil voorkomen dat Oekraïne toetreedt tot het westerse militaire bondgenootschap.

Oekraïne en Europese partners hebben kritiek op het Amerikaanse vredesplan, omdat het de agressor zou belonen. Zij kwamen met eigen voorstellen, die moeten worden besproken.