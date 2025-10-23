ECONOMIE
Nieuw-Zeeland geeft zeldzame code rood af, vluchten geannuleerd

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 2:59
anp231025009 1
WELLINGTON (ANP) - De meteorologische dienst van Nieuw-Zeeland heeft een zeldzame rode waarschuwing afgegeven en de noodtoestand is uitgeroepen in de regio Canterbury. Een krachtige voorjaarsstorm bracht donderdag verwoestende windstoten en zware regenval naar het Zuidereiland en het zuidelijke deel van het Noordereiland.
Alle vluchten van en naar de hoofdstad Wellington en Christchurch in Canterbury zijn geannuleerd, sommige treindiensten zijn opgeschort en verschillende overheidsgebouwen zoals bibliotheken zijn gesloten. De Nieuw-Zeelandse wegendienst heeft ook meerdere wegen afgesloten en er zijn aanzienlijke stroomstoringen.
Media tonen beelden van omgevallen silo's, omgewaaide hekken, een gekantelde vrachtwagen en wateroverlast in de getroffen gebieden.
Een rode waarschuwing wordt alleen afgegeven bij de meest extreme weersomstandigheden. Mensen wordt gevraagd waar mogelijk binnen te blijven.
