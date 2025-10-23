Rubio: stappen annexatie Westelijke Jordaanoever bedreigen vrede

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft woensdag gezegd dat de stappen van het Israëlische parlement richting annexatie van de Westelijke Jordaanoever een bedreiging vormen voor president Donald Trumps plan om het conflict in Gaza te beëindigen.

Het Israëlische parlement (Knesset) stemde woensdag in een eerste ronde in met een wet om het Israëlische recht toe te passen op de Westelijke Jordaanoever. Dat zou neerkomen op een annexatie van de Westoever.

"Ik denk dat de president duidelijk heeft gemaakt dat we dit op dit moment niet kunnen steunen", zei Rubio tegen verslaggevers voordat hij vertrok naar Israël voor een bezoek. Hij voegde eraan toe dat annexatie het vredesakkoord zou "bedreigen" en "contraproductief" zou zijn.