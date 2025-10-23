Wiebes prolongeert wereldtitel scratch bij WK baanwielrennen

SANTIAGO (ANP) - Lorena Wiebes heeft bij de WK baanwielrennen voor het tweede jaar op rij de mondiale titel op het niet-olympische onderdeel scratch veroverd. Op de piste van de Chileense hoofdstad Santiago was de 26-jarige geboren Mijdrechtse de sterkste in de sprint.

Op de scratch rijden de rensters veertig ronden (10 km) waarna gesprint wordt om de winst. Wiebes pakte vorig jaar in het Deense Ballerup bij haar debuut op een WK meteen het goud. In Santiago hield ze de Deense Amalie Dideriksen en de Nieuw-Zeelandse Prudence Fowler achter zich.

Wiebes werd anderhalve week geleden nog wereldkampioene gravelrijden en won dit jaar op de weg liefst 25 wedstrijden. Ze heeft een vol programma in de Chileense hoofdstad. Naast de scratch komt ze ook uit op het omnium en, samen met Lisa van Belle, op de koppelkoers. Die laatste onderdelen worden ook op de Olympische Spelen verreden.