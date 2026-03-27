Politie krijgt extra bevoegdheden voor doorzoeken sociale media

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil de politie meer mogelijkheden geven om in openbare informatie op sociale media en andere onlineplatforms informatie te verzamelen om verstoringen van de openbare orde te voorkomen. Een wetsvoorstel daartoe is vrijdag door de ministerraad goedgekeurd. Het moet ervoor zorgen dat de politie tijdig kan ingrijpen.

Volgens minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) worden veel rellen en demonstraties die uit de hand lopen, online georganiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Malieveldrellen van vorig jaar september, toen een demonstratie tegen het asielbeleid uitliep op hevige rellen waarbij de politie werd aangevallen, net als het partijkantoor van D66.

Op dit moment mag de politie wel in openbare bronnen op het internet kijken, maar geen informatie daaruit overnemen. Met de nieuwe wet mag de politie straks persoonsgegevens uit het openbare deel van het internet verzamelen, evenals onlinegegevens van personen en hun openbare accounts, aldus het ministerie.

Het is volgens de bewindsman frustrerend voor de politie dat de openbare informatie nu niet kan worden gebruikt. Met het wetsvoorstel wordt "de politie naar de 21e eeuw gebracht", zei hij. Het gaat niet om besloten groepen. Het kabinet wil dat wel mogelijk gaan maken, maar daaraan wordt nog gewerkt.