Nieuwe advocaten voor Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi

AMSTERDAM (ANP) - Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi heeft weer advocaten, meldt het gerechtshof Amsterdam waar het hoger beroep van het liquidatieproces dient. Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy bevestigden desgevraagd dat zij de verdediging op zich nemen. De twee willen verder geen commentaar geven. Ze wachten daarmee tot de volgende zitting in december.

Taghi zat sinds medio juli opnieuw zonder rechtsbijstand. Michael Ruperti legde toen de verdediging neer omdat hij vond dat hem het werk onmogelijk was gemaakt. Ruperti had vorig jaar met twee collega's de verdediging van Taghi op zich genomen. De andere twee waren eerder dit jaar al opgestapt, de reden van het vertrek was niet toegelicht.

De drie advocaten namen vorig jaar de verdediging over na de arrestatie van Inez Weski. Zij werd april vorig jaar opgepakt en verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Weski zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Na haar arrestatie moest zij noodgedwongen de verdediging neerleggen.

Zorgelijk

Het hof noemde het in september nog "zorgelijk" dat Taghi zonder advocaten zat.

De 46-jarige verdachte is begin dit jaar door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij meerdere moorden. Hij is tegen die uitspraak in beroep gegaan. Het hoger beroep bevindt zich momenteel nog in de voorbereidende fase. In december zijn er nieuwe zittingen gepland.