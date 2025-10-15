Ruim vierhonderd scholen doen mee aan scholierenverkiezingen

DEN HAAG (ANP) - Ruim 280.000 leerlingen en studenten van meer dan vierhonderd middelbare scholen en mbo's kunnen deze maand op hun school meedoen aan de zogeheten scholierenverkiezingen. De schaduwverkiezingen worden door ProDemos georganiseerd in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober. Het doel van de scholierenverkiezingen, die sinds 1963 worden gehouden, is om scholieren en studenten een goed beeld te geven van hoe verkiezingen in Nederland werken.

"Door te oefenen tijdens de scholierenverkiezingen krijgen jongeren meer vertrouwen in hun eigen kunnen en zullen ze hopelijk sneller naar de stembus gaan op het moment dat ze stemgerechtigd zijn", zo schetst het kennisinstituut. Scholen kunnen zich de komende weken nog aanmelden. Alle middelbare scholen en mbo's mogen meedoen aan de verkiezingen.

De uitslag van de verkiezingen wordt op 28 oktober, een dag voor de echte verkiezingsdag, bekendgemaakt bij ProDemos in Den Haag in het bijzijn van scholieren en politici. Bij de scholierenverkiezingen voor de Tweede Kamer in 2023 kwam de PVV als winnaar uit de bus met 15,9 procent van de stemmen. Forum voor Democratie kreeg 13,3 procent van de stemmen en 10,8 procent van de scholieren stemde op de VVD. "De uitslag geeft aan hoe de politiek eruit zou zien als de deelnemende jongeren het voor het zeggen zouden hebben", merkt ProDemos op. "Scholierenverkiezingen zijn uiteraard geen peilingen die de uitslag van de echte verkiezingen voorspellen. Ook zijn de uitslagen niet representatief voor alle jongeren in Nederland."