Nieuwe VS-sancties tegen Venezolaanse oliesector

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 22:13
anp311225171 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben strafmaatregelen opgelegd aan vier bedrijven die actief zijn in de Venezolaanse oliesector, evenals aan bijbehorende olietankers. De regering van president Donald Trump voert zo de druk op de Venezolaanse president Nicolás Maduro verder op.
Eerder deze maand kondigde Trump een blokkade aan van alle gesanctioneerde olietankers die Venezolaanse wateren in- of uitvaren. Die maatregel heeft ertoe geleid dat de Venezolaanse olie-export vrijwel stilligt.
"We zullen het illegale regime van Maduro niet toestaan ​​te profiteren van de olie-export, terwijl het de Verenigde Staten overspoelt met dodelijke drugs", aldus minister Scott Bessent van Financiën in een verklaring.
Militaire aanwezigheid
Maduro en zijn regering ontkennen betrokkenheid bij drugshandel. Zij stellen dat de VS regimeverandering nastreven om de controle over de enorme oliereserves van Venezuela te verkrijgen.
De Amerikanen hebben de afgelopen maanden hun militaire aanwezigheid in de regio opgevoerd en meer dan twintig dodelijke acties uitgevoerd tegen schepen die betrokken zouden zijn bij drugshandel in de Stille Oceaan en de Caribische Zee.
