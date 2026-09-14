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Revolut gehackt: ID-kopieën, selfies en bankgegevens Nederlandse klanten gedeeld met cybercriminelen

Tech, AI, auto
door Redactie
maandag, 14 september 2026 om 12:24
bijgewerkt om maandag, 14 september 2026 om 12:39
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Onlinebank Revolut heeft waarschijnlijk ook de gegevens van Nederlandse klanten overhandigd aan cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio. Dit weekend meldde Revolut slachtoffer te zijn van een fraudepoging, waarbij gegevens van een "beperkt" aantal klanten zijn gedeeld met cybercriminelen. De onlinebank kreeg, naar eigen zeggen, verzoeken om de gegevens te delen van een officieel overheidsmailadres. Achteraf bleken daar cybercriminelen achter te zitten.
Een deel van de data is inmiddels online gepubliceerd door de criminelen, die claimen dat die afkomstig is van Revolut. BNR heeft gegevens over betaalrekeningen, verificatie-selfies en kopieën van identiteitsbewijzen ingezien. Op basis van de gepubliceerde data lijken er in meerdere landen slachtoffers te zijn gevallen. Zo zijn er meerdere paspoortkopieën van Nederlanders gedeeld, waaronder van de zangeres Yade Lauren. Daarnaast zijn er kopieën van Koreaanse, Bulgaarse, Maltese en Duitse identiteitsbewijzen zichtbaar.
Bron: BNR

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