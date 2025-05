Provinciehoofden vragen Faber om spreidingswet niet in te trekken

ASSEN (ANP) - De twaalf commissarissen van de Koning hebben het kabinet opgeroepen om de spreidingswet niet in te trekken. Volgens hen werkt de vorig jaar ingevoerde wet juist goed. "De spreidingswet is een goede oplossing voor de problemen in de asielopvang en biedt een noodzakelijk instrument om te komen tot een robuust stelsel voor de opvang en verdeling van vluchtelingen over het land", aldus de zogeheten Kring van commissarissen.

De regeringsvertegenwoordigers in de twaalf provincies hebben vlak voor het sluiten van de termijn een reactie ingediend op de contourennota die minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie een maand geleden presenteerde. In die nota staat haar plan om asielzoekers op een andere manier over het land te verdelen, zonder dwang voor gemeenten. Het kabinet wil volgend jaar de spreidingswet intrekken, zoals afgesproken in het regeerprogramma. PVV-leider Geert Wilders gaat het niet snel genoeg, hij wil juist dat de wet "zo snel mogelijk" verdwijnt.

Volgens de commissarissen zorgt de spreidingswet voor een evenwichtige verdeling van asielzoekers en ook voor "solidariteit tussen gemeenten". Het intrekken van de wet zou "de voortgang verstoren" en problemen in de asielopvang vergroten. "Een terugkeer naar vrijwillige opvang alleen leidt tot ongelijke druk en een stelsel dat kwetsbaar is voor nieuwe crises."

De maatregelen die Faber voorstelt, bieden "weinig perspectief op oplossingen voor knelpunten in de asielketen", aldus de provinciehoofden. "De keten is nog niet op orde, er zijn te weinig opvangplekken en de doorstroom van statushouders stokt." De commissarissen willen "duidelijke spelregels, continuïteit in afspraken tussen overheden én steun van de wetgever voor het lokaal bestuur".