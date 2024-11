Van Weel: nog geen Israëlische waarschuwing gevonden bij diensten

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel heeft vooralsnog geen aanwijzingen gevonden dat de inlichtingendiensten of de politie informatie hadden ontvangen over het dreigende geweld tegen Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam. "Als ik dat had gevonden nu, dan had ik dat gemeld", aldus de bewindsman, die een kleine slag om de arm houdt.

"Ik wil het wel heel zeker stellen en alle sporen uitlopen voordat ik er uitsluitsel over geef", aldus Van Weel voor de ministerraad op maandag. Een hoge ambtenaar in Israël zei "een duidelijke aanwijzing" te hebben dat er een georganiseerde aanval op supporters van Maccabi Tel Aviv werd gepland. Het liep in de nacht na de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi volledig uit de hand.

In de "zoekslag" is "nu nog niks aangetroffen", aldus Van Weel. Hij kijkt momenteel of er niet iets is gemist.