Nobelprijswinnaar Machado raakte gewond bij vertrek uit Venezuela

OSLO (ANP/AFP) - De Venezolaanse oppositieleider en Nobelprijswinnaar María Corina Machado is gewond geraakt bij haar vertrek uit Venezuela, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Noorse krant Aftenposten. Het letsel zou zijn ontstaan toen ze het land vorige week in een kleine vissersboot verliet op weg naar Oslo om de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te nemen.

Ze wordt in Oslo behandeld voor een wervelfractuur. Tijdens de boottocht kreeg Machado te maken met slechte weersomstandigheden en een ruwe zee. Hierdoor liep haar reis vertraging op en arriveerde ze uiteindelijk niet op tijd om de Vredesprijs zelf in ontvangst te nemen.

Machado ontving de Nobelprijs vanwege haar inzet voor democratie in Venezuela. Daar voert ze al jaren oppositie tegen het regime van president Nicolás Maduro.

Volgens de woordvoerder wordt voorlopig geen verdere informatie vrijgegeven dan wat in de berichtgeving van Aftenposten staat.