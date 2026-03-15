Nog drie Iraanse voetbalsters zien af van asielaanvraag Australië

Samenleving
door Redactie
zondag, 15 maart 2026 om 4:55
bijgewerkt om zondag, 15 maart 2026 om 5:58
Nog eens drie van de Iraanse voetbalsters die in Australië asiel hadden aangevraagd, hebben besloten terug naar huis te keren. Dat berichtte de krant The Australian zaterdag.
Het Iraanse team was in Australië voor de Asia Cup toen de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran begon. Zes speelsters en een staflid verlieten het team om asiel te vragen en kregen van Australië humanitaire visa. Een van de vrouwen besloot al eerder in de week toch terug te keren naar Iran.
Volgens The Australian hebben de autoriteiten de vier vrouwen die terug naar Iran wilden ruimschoots de gelegenheid gegeven om hun beslissing te herzien.
De speelsters vroegen asiel aan nadat ze in Iran als 'verraders' waren bestempeld, omdat ze het volkslied voor een voetbalwedstrijd niet hadden meegezongen.
Iran heeft verklaard dat de vrouwen "rustig en met vertrouwen" terug kunnen keren, aldus het persbureau Tasnim. De speelsters verkeerden volgens de Iraanse autoriteiten onder emotionele invloed van "vijandelijke samenzweringen".
