Zeven paralympiërs naar sluitingsceremonie in Cortina

Sport
door anp
zaterdag, 14 maart 2026 om 22:17
CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Zeven van de acht Nederlandse atleten op de Paralympische Spelen zijn zondag aanwezig bij de sluitingsceremonie in Cortina d'Ampezzo. Dat heeft NOC*NSF bekendgemaakt. De sportkoepel liet eerder weten dat er vanwege de aanwezigheid van Rusland en Belarus geen Nederlandse officials bij de sluitingsceremonie zijn.
Tweevoudig gouden medaillewinnaar Jeroen Kampschreur, Niels de Langen, Thijn Speksnijder, Claire Petit, Lisa Bunschoten-Vos, Chris Vos en Dean van Kooij doen mee aan de sluitingsceremonie. Alleen Barbara van Bergen is al zaterdag naar huis gegaan, meldde NOC*NSF.
Met de laatste wedstrijddag nog te gaan, heeft TeamNL zes medailles veroverd. Zitskiër Kampschreur behaalde twee keer goud en zijn collega De Langen twee keer zilver en één keer brons. Snowboardster Bunschoten-Vos greep zilver.
