Steeds meer jonge vrouwen willen traangootfillers: hoe onschuldig is het echt?

gezondheid
door Désirée du Roy
donderdag, 22 januari 2026 om 8:33
Steeds meer jonge vrouwen stappen naar de kliniek voor traangootfillers, een ingreep die in twintig minuten een uitgeruste blik zonder wallen belooft, maar in een anatomisch hoogrisicogebied plaatsvindt. Terwijl sociale media perfecte, frisse ogen normaliseren, waarschuwen specialisten dat de mogelijke schade bij complicaties soms onomkeerbaar is.
De traangoot is de groef tussen oog en wang, die met een gel op basis van hyaluronzuur wordt opgevuld om de schaduw weg te nemen. Het resultaat kan maanden zichtbaar blijven en is relatief goedkoop vergeleken met chirurgie, wat de drempel voor twintigers en dertigers verlaagt. Plastisch chirurgen signaleren dat veel jonge vrouwen zich storen aan “donkere kringen”, terwijl dat vaak vooral gaat om dunne huid of pigment, waar fillers weinig aan veranderen.
Het risico wordt structureel onderschat. De huid onder het oog is extreem dun, rijk aan bloedvaatjes en ligt dicht bij oog en oogzenuw. In een literatuuroverzicht werden zestig gevallen van filler-gerelateerd zichtverlies beschreven; in een deel daarvan lag de injectiezone rond wenkbrauw en traangoot. Een gespecialiseerde kliniek noemt onder meer blauwe verkleuring (Tyndall‑effect), zwelling, knobbeltjes, infectie en zelfs blindheid als mogelijke complicaties van onder‑oog‑fillers
Zelfs artsen die met stompe canule werken, benadrukken dat deze techniek geen absolute veiligheid biedt. “Het kan duizenden keren goed gaan. Maar die ene keer dat het misloopt, is de schade onomkeerbaar”, waarschuwt plastisch chirurg Jan Vermeylen over fillers onder de ogen. Wie zich toch laat behandelen, doet er goed aan uitsluitend naar een zeer ervaren arts te gaan, die ook durft te zeggen dat iemand géén geschikte kandidaat is.

