ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog eens 45 lichamen Palestijnse gevangenen aangekomen in Gaza

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 16:28
anp151025145 1
GAZA-STAD (ANP/AFP/RTR) - Israël heeft voor de tweede keer sinds het ingaan van het staakt-het-vuren lichamen van overleden Palestijnse gevangenen overgedragen aan Hamas. Het gaat net als dinsdag om 45 lichamen, die inmiddels zijn aangekomen in de Gazastrook.
Israël moet volgens de afspraken de overblijfselen van in totaal 360 Palestijnse gevangenen overdragen. In ruil krijgt Israël de lichamen van alle overleden gijzelaars terug. Tot nu toe heeft Hamas acht van de 28 lichamen overgedragen aan Israël. Woensdag volgen er waarschijnlijk nog vier.
Israël was aanvankelijk niet tevreden over het tempo waarin Hamas de overleden gijzelaars teruggaf. Het land dreigde de belangrijke grensovergang bij Rafah dicht te houden voor burgers en de leveringen van hulpgoederen te beperken. Maar na de aankomst van de tweede groep lichamen is die beslissing volgens Israëlische media teruggedraaid. De overgang bij Rafah lijkt nu woensdag of donderdag weer open te gaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

27884117_m

Dit simpele vetzuur kan misschien je gezichtsvermogen herstellen

G3RvlqRW8AAvSWI

Wilders schrikt van peilingen: hij hervat campagne

ANP-482217398

Man die met fakkel voor deur Kaag stond weigert cel in te gaan

ANP-539116170

Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

shutterstock_1950836218

Hoe weet je of bevroren brood nog goed is?

76904579_m

Zone 30 maakt een wereld van verschil voor fietsers (en amper voor automobilisten)

Loading