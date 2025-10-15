Nog eens 45 lichamen Palestijnse gevangenen aangekomen in Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP/RTR) - Israël heeft voor de tweede keer sinds het ingaan van het staakt-het-vuren lichamen van overleden Palestijnse gevangenen overgedragen aan Hamas. Het gaat net als dinsdag om 45 lichamen, die inmiddels zijn aangekomen in de Gazastrook.

Israël moet volgens de afspraken de overblijfselen van in totaal 360 Palestijnse gevangenen overdragen. In ruil krijgt Israël de lichamen van alle overleden gijzelaars terug. Tot nu toe heeft Hamas acht van de 28 lichamen overgedragen aan Israël. Woensdag volgen er waarschijnlijk nog vier.

Israël was aanvankelijk niet tevreden over het tempo waarin Hamas de overleden gijzelaars teruggaf. Het land dreigde de belangrijke grensovergang bij Rafah dicht te houden voor burgers en de leveringen van hulpgoederen te beperken. Maar na de aankomst van de tweede groep lichamen is die beslissing volgens Israëlische media teruggedraaid. De overgang bij Rafah lijkt nu woensdag of donderdag weer open te gaan.