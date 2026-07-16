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Nog geen problemen voor chemische industrie door watertekort

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 17:35
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DEN HAAG (ANP) - Het watertekort zorgt nog niet voor problemen voor de chemische industrie in Nederland. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) zegt nog geen signalen van leden te hebben ontvangen dat ze last hebben van de lage waterstanden. Maar als de droogte aanhoudt, sluit de branchevereniging niet uit dat dit in de komende weken wel zal gebeuren.
Lage waterstanden kunnen zorgen voor beperkingen in het lozen van koel- en proceswater, vertelt beleidsadviseur milieu bij VNCI Lotte Stoppelenburg. "Bij een lagere rivierafvoer is de vervuiling namelijk geconcentreerder en is het water al warmer dan normaal." Volgens VNCI is zo'n beperking nog niet aan de orde in de chemische industrie.
De eerste bedrijven hebben al wel te maken met een lozingsbeperking, stelde de belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers VEMW dinsdag. Industriële bedrijven in de buurt van beken, kanalen en ondiepe plassen ervaren al problemen en mogen minder restwarmte lozen.
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