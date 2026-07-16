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Kooij weer tweede achter Merlier in door val ontregelde sprint

Sport
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 17:29
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CHALON-SUR-SAÔNE (ANP) - Tim Merlier heeft donderdag de twaalfde etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg van Soudal Quick-Step was de snelste in de massasprint na een etappe over 179,1 kilometer van het racecircuit van Magny-Cours naar Chalon-sur-Saône. De Nederlandse sprinter Olav Kooij werd net als woensdag tweede, opnieuw voor de Belg Jasper Philipsen. Het is de derde sprintzege deze Tour voor Merlier.
De etappe werd gekenmerkt door een reeks aanvallen in de slotfase van renners van veel verschillende ploegen en door een grote valpartij in de slotkilometer.
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