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Oekraïne ontkent hoofd techniek van kerncentrale te hebben gedood

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 17:51
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KYIV (ANP) - Oekraïne ontkent dat het de hoofdwerktuigkundige van de kerncentrale Zaporizja heeft gedood, zoals Rusland stelt. Er zijn geen bewijzen voor, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Volgens het ministerie probeert Rusland de wereld bang te maken voor een kernramp en Oekraïne daar de schuld van te geven.
"Er is geen onafhankelijke bevestiging van de Russische lezing, noch enig bewijs van Oekraïense betrokkenheid overlegd, terwijl informatie die wordt verspreid door de Russische bezettingsautoriteiten niet als geloofwaardig gezien kan worden", aldus het ministerie.
Rusland claimde woensdag dat Aleksandr Jakovlev om het leven kwam bij een Oekraïense droneaanval in de buurt van de centrale. Ook de chauffeur van de auto waar hij in zat, zou het niet overleefd hebben.
Rusland heeft de centrale op bezet Oekraïens grondgebied in handen.
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