Nog onduidelijk of oefening Defensie oorzaak van natuurbrand was

NUNSPEET (ANP) - Het is nog niet duidelijk of de Defensieoefening op het legerterrein 't Harde heeft geleid tot de grote natuurbrand op de Veluwe. Dat zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. "Onderzoek ter plaatse is nog niet mogelijk zolang de brand niet geblust is. Uiteraard zijn we al wel gestart met het horen van betrokkenen en onderzoek dat zich niet in het natuurgebied afspeelt."

De woordvoerder kon ook nog geen prognose geven over een mogelijk uitsluitsel van de oorzaak of wanneer het onderzoek is afgerond.

Door de brand die woensdag uitbrak in 't Harde, een dorp in de gemeente Elburg, is zeker 500 hectare natuur verbrand.

In Drenthe brak woensdagavond laat brand uit in de buurt van een militair oefenterrein, in het heidegebied bij de Baggelhuizerplas ten westen van Assen. De oorzaak ligt vermoedelijk niet bij activiteiten op het terrein van Defensie, aldus de woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.