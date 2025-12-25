ECONOMIE
Noodtoestand rond Los Angeles om storm die 'groot gevaar' brengt

Samenleving
door anp
donderdag, 25 december 2025 om 4:24
LOS ANGELES (ANP) - Gouverneur Gavin Newsom van de Amerikaanse staat Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen in Los Angeles en omliggende counties. De beslissing is het gevolg van een uitzonderlijk zware winterstorm die het zuiden van de staat teistert. Naar verwachting zal er in een paar dagen evenveel regen vallen als normaal in meerdere maanden.
"Levens en eigendommen verkeren in groot gevaar", meldt het Amerikaanse Weather Prediction Center. "Er worden ernstige en grote plotselinge overstromingen verwacht." In gebieden die eerder door natuurbranden zijn verwoest, dreigen modderstromen.
De storm, die de regio waarschijnlijk tot en met vrijdag treft, heeft al geleid tot evacuaties in de canyongebieden van Los Angeles County en Orange County. Ook zijn wegen afgesloten, snelwegen ondergelopen en vluchten vertraagd.
