Novorossiejsk hinkt wel degelijk naar huis, hoont Rutte

BRUSSEL/MOSKOU (ANP) - De Russische onderzeeër die de afgelopen dagen onder escorte van de marine Nederland passeerde, heeft volgens de NAVO wel degelijk averij. De Novorossiejsk "hinkt" naar huis, sneert NAVO-chef Mark Rutte, nadat Rusland nog had ontkend dat er iets aan de onderzeeboot mankeert.

De onderzeeër voer de afgelopen dagen van de Middellandse Zee noordwaarts. Naar Sint-Petersburg of een andere noordelijke haven, vermoedt de NAVO. Om daar waarschijnlijk het brandstoflek te verhelpen dat de Russische oorlogsbodem ruim twee weken geleden opliep. Diesel lekte volgens de NAVO na een "kritiek systeemdefect" in de 'kelder' van de onderzeeër, de onderste compartimenten.

Omdat de technici en reserveonderdelen ontbraken voor een reparatie, kwam de onderzeeër volgens de NAVO naar de oppervlakte. Zo gaf de Novorossiejsk zich bloot, maar kon de bemanning wel de gevaarlijk explosieve brandstof wegpompen en op zee lozen.