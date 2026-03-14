Max Verstappen na horrorstart buiten de punten in sprintrace: ‘Helemaal ruk’

George Russell heeft zaterdag de sprintrace gewonnen in Shanghai. Max Verstappen kwam na een dramatische start niet verder dan de negende plek en finishte dus buiten de punten.

"Ik had geen vermogen. Ik denk hetzelfde als Liam Lawson in Australië”, zo analyseerde Verstappen na afloop bij Viaplay zijn horrorstart. De viervoudig wereldkampioen viel helemaal stil en zag zo’n beetje de hele grid aan hem voorbij gaan."

„Geen balans, geen grip, banden naar de kloten. We gaan wel wat proberen. „Helemaal ruk, daar hoeven we het niet over te hebben”