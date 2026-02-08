ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noord-Korea houdt eind februari na vijf jaar weer partijcongres

Samenleving
door anp
zondag, 08 februari 2026 om 7:13
anp080226038 1
PYONGYANG (ANP/AFP) - Het Noord-Koreaanse regime houdt later deze maand een partijcongres, het eerste grote partijberaad sinds 2021. Dat meldt het staatsnieuwsagentschap KCNA.
Het besluit werd zaterdag genomen tijdens een bijeenkomst van de top van de regerende Koreaanse Arbeiderspartij, waarbij ook leider Kim Jong-un aanwezig was. Volgens KCNA is unaniem besloten het negende partijcongres eind februari te houden in Pyongyang.
Het laatste, achtste congres vond plaats in januari 2021. Tijdens die bijeenkomst werd Kim benoemd tot partijsecretaris-generaal, een titel die eerder was voorbehouden aan zijn vader en voorganger Kim Jong-il.
Het partijcongres geldt als het belangrijkste politieke forum van het land en kan worden gebruikt om beleidswijzigingen of veranderingen binnen de elite aan te kondigen. Het congres van 2021 vond plaats kort voor de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden. De toon werd toen door waarnemers omschreven als uitdagend richting de Verenigde Staten.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_3241

Wie is Heleen Herbert, de nieuwe CDA-minister van Economische Zaken

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

wie-geht-es-mit-bitcoin-weiter

Dit is de oorzaak van de Bitcoin-crash.

ANP-522945041

Wat je allemaal kunt doen in de tuin in februari (en waar je van af moet blijven)

veronica inside

Voice-slachtoffer wil Vandaag Inside van de buis: 'John, stop met die rommel'

gandr-collage

De Nederlander besteedt heel veel tijd aan flauwekul’

Loading