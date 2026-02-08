Noord-Korea houdt eind februari na vijf jaar weer partijcongres

PYONGYANG (ANP/AFP) - Het Noord-Koreaanse regime houdt later deze maand een partijcongres, het eerste grote partijberaad sinds 2021. Dat meldt het staatsnieuwsagentschap KCNA.

Het besluit werd zaterdag genomen tijdens een bijeenkomst van de top van de regerende Koreaanse Arbeiderspartij, waarbij ook leider Kim Jong-un aanwezig was. Volgens KCNA is unaniem besloten het negende partijcongres eind februari te houden in Pyongyang.

Het laatste, achtste congres vond plaats in januari 2021. Tijdens die bijeenkomst werd Kim benoemd tot partijsecretaris-generaal, een titel die eerder was voorbehouden aan zijn vader en voorganger Kim Jong-il.

Het partijcongres geldt als het belangrijkste politieke forum van het land en kan worden gebruikt om beleidswijzigingen of veranderingen binnen de elite aan te kondigen. Het congres van 2021 vond plaats kort voor de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden. De toon werd toen door waarnemers omschreven als uitdagend richting de Verenigde Staten.