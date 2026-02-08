Steeds meer energiezuinige huizen in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft steeds meer energiezuinige huizen. Meer dan 2,2 miljoen woningen hadden in 2025 energielabel A of hoger. Dit komt neer op vier op de tien woningen met een bekend energielabel. In 2024 hadden bijna 2 miljoen woningen het duurzaamste label. Dit blijkt uit een analyse door ANP van cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Label A staat voor een zeer zuinig huis met een laag energieverbruik, bijvoorbeeld door goede isolatie en duurzame technieken zoals een warmtepomp, zonnepanelen of dubbel glas. Het minst zuinig is het label G. Ongeveer 3 procent van de huizen met een energielabel valt in deze categorie.

Bestaande woningen kunnen een hoger label krijgen door een woning te verduurzamen. Nieuwe woningen hebben altijd label A of hoger. Om deze reden is het aandeel duurzame woningen hoog in gemeenten met veel nieuwbouw, zoals Almere, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Limburg en Zeeland hebben relatief de minste woningen met het duurzaamste energielabel. In beide provincies ligt het aandeel woningen met energielabel A of hoger op ongeveer een derde.

Sinds 2022 is het verplicht om bij de verkoop van een woning een definitief energielabel te vermelden. In 2025 had ongeveer tweederde van de woningen een geldig label.