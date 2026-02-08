Waarschuwing voor dichte mist in noorden en noordoosten

DE BILT (ANP) - In Flevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland en het Waddengebied geldt zondagochtend code geel vanwege plaatselijk dichte mist. Het zicht kan daar minder zijn dan 200 meter en wegen en overig verkeer zijn minder goed zichtbaar, zegt het KNMI.

Code geel werd zaterdagavond al afgegeven voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Waddeneilanden. Zondagochtend werd de waarschuwing uitgebreid naar Flevoland en Overijssel.

In de loop van de ochtend trekt de mist weer weg vanuit het zuiden, aldus het KNMI. "Maar vooral in het Waddengebied en in het westen van Friesland kan de dichte mist hardnekkig zijn."