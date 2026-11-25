PYONGYANG (ANP/RTR/DPA) - Noord-Korea zet de Zwitserse gezant het land uit en sluit het diplomatieke kantoor dat Zwitserland slechts een maand geleden geopend had. Pyongyang is boos omdat de Zwitsers een Noord-Koreaans kinderkamp op de sanctielijst hadden gezet.

Volgens Noord-Korea is dat een "openlijk vijandige daad", die niet getolereerd kan worden. De gezant Sylvain Astier heeft nu 48 uur om Noord-Korea te verlaten. Zwitserland zegt het kamp te hebben gesanctioneerd omdat Rusland daar ontvoerde Oekraïense kinderen naartoe stuurt.

Het diplomatieke kantoor werd vorige maand officieel heropend door de Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken Ignazio Cassis. Hij bracht een zeldzaam bezoek aan Pyongyang om daar te praten over het "normaliseren van de politieke betrekkingen".

Zwitserland heeft door zijn neutrale status meer contact met Noord-Korea dan de meeste westerse landen. Het diplomatieke kantoor was eerder ook al geopend, maar was sinds de covid-pandemie jarenlang gesloten.