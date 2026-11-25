Het is een koude ochtend en je wilt de ruitenwissers aan de gang zwengelen, maar er gebeurt helemaal niks. Er zit genoeg water in het reservoir, maar de leidingen zijn dichtgevroren. Dit komt meestal omdat er te veel water in de ruitenwisservloeistof zit.

Hoeveel water mag erbij?

Bij concentraat bepaalt de mengverhouding hoe koud het mag worden. Liqui Moly geeft voor zijn ruitenantivries deze tabel:

Concentraat : water Beschermt tot 1 : 2 -9 °C 1 : 1 -17 °C 2 : 1 -30 °C Onverdund -52 °C

Half om half is bij dit concentraat dus ruim genoeg voor een Nederlandse winter . Andere merken hebben een andere sterkte; de verhouding staat op de verpakking.

Het misgaat bij kant-en-klare wintervloeistof. Die is al aangelengd en beschermt volgens TopGear doorgaans tot ongeveer -15 graden. Giet je er water bij, dan zakt die bescherming. Hetzelfde gebeurt als je wintervloeistof mengt met een restje zomervloeistof, waarschuwt Kwik-Fit.

Niet het reservoir bevriest, maar de leiding

Bij een auto met verbrandingsmotor blijft het reservoir meestal warm genoeg, schrijft TopGear. De dunne leidingen en de sproeierkopjes liggen in de kou en bevriezen het eerst.

Zet je ruitenwissers nooit aan als ze vastgevroren zitten, waarschuwt de ANWB. Dat beschadigt de wisserbladen en in het ergste geval de ruitenwissermotor.

Een werkende sproeier is ook een APK-eis voor auto’s met een voorruit uit oktober 1971 of later.

Alleen water gebruiken is niet aan te raden. - Kwik-Fit

Kraanwater en spiritus: liever niet

Kraanwater bevriest bij nul graden en bevat kalk. Voor concentraat raden fabrikanten daarom gedemineraliseerd water aan. Ruitensproeiervloeistof bevat ook zeep die vet en vuil van de ruit haalt; water alleen doet dat slecht.

Spiritus verlaagt het vriespunt, want het bestaat grotendeels uit alcohol. Maar je weet niet hoeveel bescherming je zelfgemaakte mengsel biedt. Een te hoge dosis alcohol kan volgens TopGear rubbers, waxlagen en sommige kunststoffen aantasten.

Een jerrycan van vijf liter kost bij de bouwmarkt een paar euro. Bij de pomp betaal je soms vier keer zoveel. Meer over een ijsvrije voorruit lees je in het stuk over wat het best werkt tegen een bevroren voorruit

Sproeier bevroren? Zo krijg je hem weer aan de praat

Zet de motor aan en laat de auto warm worden; vaak ontdooit de leiding vanzelf onder het rijden. Leg een warme kruik op de sproeierkopjes, adviseert de ANWB. Vul het reservoir bij met warm water of met blauwe winterruitensproeiervloeistof. Spuit pas als de wissers los zitten van de ruit. Is het reservoir leeg en weer droog, vul dan meteen een winterproduct bij en lees de mengverhouding op het etiket. Kijk ook naar deze andere winterklussen voor de eerste nachtvorst.

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