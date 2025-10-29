Noord-Korea test raketten vlak voor bezoek Trump aan Zuid-Korea

PYONGYANG (ANP) - Noord-Korea heeft kruisraketten getest langs zijn oostkust, vlak voor het bezoek woensdag van de Amerikaanse president Donald Trump aan buurland Zuid-Korea. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

Trump is bezig aan een Aziatische tour. De Amerikaanse president landde zondag in Maleisië, waar hij deelnam aan de top van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN). Hij woonde er ook de ondertekening bij van het vredesakkoord tussen Thailand en Cambodja.

Daarna reisde Trump naar Japan, waar hij ontmoetingen had met de nieuwe premier Sanae Takaichi en families van Japanse burgers die tijdens de Koude Oorlog werden ontvoerd door Noord-Korea.

Vanaf woensdag wordt Trump verwacht op de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in het Zuid-Koreaanse Gyeongju. Donderdag ontmoet hij in de marge van die top de Chinese president Xi Jinping. Er wordt ook gesproken over een eventuele ontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, al is die niet bevestigd.