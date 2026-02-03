ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noors parlement stemt voorstel voor afschaffen monarchie weg

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 13:28
anp030226112 1
OSLO (ANP/RTR) - Het Noorse parlement heeft een voorstel om de monarchie af te schaffen verworpen. Een grote meerderheid stemde ondanks de recente onrust binnen de Noorse koninklijke familie voor behoud. In totaal steunden 141 van de 169 parlementsleden het behoud van de monarchie, 26 stemden tegen.
In Noorwegen wordt met enige regelmaat gestemd over het invoeren van een republiek, maar deze wordt altijd routinematig weggestemd. De laatste keer was in juni 2022: toen was er steun van 131 parlementsleden en stemden 35 tegen. Om de monarchie af te schaffen is een tweederdemeerderheid nodig.
De stemming kwam dit keer op de dag dat het proces tegen de zoon van kroonprinses Mette-Marit, Marius Borg Høiby, van start ging. Mette-Marit ligt zelf ook onder vuur na de publicatie van nieuwe details over haar contact met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.
Uit peilingen van Noorse media bleek de afgelopen dagen dat het vertrouwen in de Noorse monarchie afneemt. Ook vindt bijna de helft van de ondervraagden dat Mette-Marit geen koningin mag worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530874180

Is veel masturberen een teken van een slecht seksleven? Deze studie geeft het antwoord

4eb7a935-cd2f-464a-808a-fa58b8e7ba2a_w1080_h608_s

De nucleaire dreiging na de val van Teheran

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

Screenshot-2026-02-02-at-12.20.46

De gekste seksspeeltjes (en ze worden ook nog gekocht)

Loading