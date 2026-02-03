Provincie wil opheldering over weren cruiseschepen uit Amsterdam

HAARLEM (ANP) - De provincie Noord-Holland wil opheldering over het voornemen van de gemeente Amsterdam om cruiseschepen vanaf 2035 te weren uit de stad. Volgens gedeputeerde Esther Rommel (VVD) heeft Amsterdam dat vooraf niet besproken met andere betrokken partijen, waaronder de provincie. "Ik ben van plan daar een goed gesprek over aan te gaan", aldus Rommel na vragen van diverse partijen uit Provinciale Staten.

Het Amsterdamse stadsbestuur maakte twee weken geleden bekend grote cruiseboten vanaf 2035 te willen weren. De schepen meren nu aan vlak achter het Centraal Station. Het is aan een nieuw college, dat aantreedt na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart, om een definitief besluit te nemen.

De BBB in Noord-Holland vindt het "onbegrijpelijk" dat Amsterdam cruiseschepen wil verbieden, mede omdat enkele jaren geleden voor ongeveer een miljard euro een nieuwe zeesluis is gebouwd bij IJmuiden om grotere schepen te kunnen binnenlaten. De provincie droeg daaraan ook enkele tientallen miljoenen bij.