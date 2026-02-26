Orbán belooft in brief geen opheffing blokkade lening Kyiv

BRUSSEL (ANP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán belooft niet dat hij de blokkade van de EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne opheft, als de EU een onderzoek gaat doen naar de vernielde Droezjba-pijpleiding. Dat blijkt uit zijn brief, in handen van het ANP, die hij donderdag aan de voorzitter van de EU-leiders António Costa heeft gestuurd.

Zijn initiatief voor het onderzoek is "er ook op gericht om een ​​tijdige oplossing van dit probleem te bevorderen", schrijft hij slechts. Met het probleem doelt hij op de lening. Oekraïne heeft het geld op 1 april nodig.

De pijpleiding is recent vernield na een Russische aanval. Hongarije en Slowakije krijgen sindsdien geen Russische olie meer. Hongarije beschuldigt Oekraïne ervan de reparatie en daarmee de doorvoer van olie te dwarsbomen, iets wat Oekraïne ontkent.

Costa heeft nog geen reactie op de brief gegeven. Ook de Europese Commissie reageert nog niet op vragen hierover.