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Voor tweede dag op rij duizenden jongeren de straat op in India

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 18:15
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NEW DELHI (ANP/AFP) - In India wordt voor de tweede dag op rij gedemonstreerd door de zogenoemde kakkerlakkenbeweging (CJP). Die onlangs opgerichte beweging bestaat uit met name jonge Indiërs die ontevreden zijn met de regering-Modi en in het bijzonder de minister van Onderwijs, wiens vertrek wordt geëist. Dinsdag zijn opnieuw duizenden mensen op de been.
Die demonstraties leidden maandag al tot botsingen met ordediensten, waarbij onder meer traangas tegen demonstranten werd ingezet. Die zijn boos vanwege enkele incidenten met examens in het land, die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Sympathisanten van de protestbeweging gingen nadien in hongerstaking, om hun steun te betuigen.
Maandag was er overleg tussen de demonstranten en de regering, al leverde dat weinig concreets op. Premier Narendra Modi verzekerde demonstranten nadien de verantwoordelijken voor de problemen met de examinering te zullen vervolgen, maar maande hen tegelijkertijd tot kalmte.
Modi's woning
Demonstranten lijken met die woorden niet gerustgesteld. Een van hen, aangehaald door de BBC, noemt Modi "de meest jeugdonvriendelijke" premier ooit. Dinsdag probeerden demonstranten Modi's woning te bereiken, om verhaal te halen over het politiegeweld van een dag eerder.
De regering heeft vooralsnog niet publiekelijk gereageerd op de agressie van maandag.
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