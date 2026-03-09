Paraskiër Kampschreur wint super-G, eerste goud voor Nederland

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Zitskiër Jeroen Kampschreur is paralympisch kampioen geworden op de super-G. Het is de eerste gouden medaille voor Nederland op de Paralympische Winterspelen van Milaan en Cortina.

In Cortina d'Ampezzo ging de 26-jarige Nederlander van start na zesvoudig paralympisch kampioen Jesper Pedersen uit Noorwegen. Kampschreur wist een kleine achterstand bij de start snel om te buigen en was uiteindelijk 0,72 seconde sneller dan de Noor. Pedersen kreeg de zilveren medaille omgehangen, het brons was voor de Amerikaan Andrew Kurka.

Voor Kampschreur is het de tweede paralympische titel. Hij won acht jaar geleden goud op de supercombinatie in Pyeongchang in Zuid-Korea. Deze spelen was hij een van de vlaggendragers namens Nederland. Zaterdag was Kampschreur snel onderweg op de afdaling, maar hij kwam ten val.

Niels de Langen, die zaterdag met zilver op de afdaling de eerste Nederlandse medaille won, kwam op de super-G tot de vijfde plaats. De derde Nederlander, Thijn Speksnijder, werd zeventiende.