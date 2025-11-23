ECONOMIE
Norris vindt diskwalificatie bij GP van Las Vegas 'frustrerend'

Sport
door anp
zondag, 23 november 2025 om 12:21
anp231125078 1
LAS VEGAS (ANP) - Lando Norris noemt de diskwalificatie van McLaren na de GP van Las Vegas "een frustrerend einde van de dag". De Britse Formule 1-coureur eindigde als tweede achter Max Verstappen, maar verloor net als zijn ploeggenoot Oscar Piastri al zijn punten vanwege te veel slijtage aan de bodemplank van de auto. "Het is frustrerend om zoveel punten te verliezen", aldus Norris in een persbericht van McLaren.
Norris zei dat McLaren tegen het einde van de race moest manoeuvreren, omdat er een aantal problemen met de auto waren. "Dat heeft helaas geresulteerd in diskwalificatie", aldus de leider van het klassement. "Als team pushen we altijd om zoveel mogelijk te presteren, en die balans hadden we vandaag duidelijk niet goed. Daar kan ik nu niets aan veranderen; in plaats daarvan verschuift de volledige focus naar Qatar, waar we ernaar streven om in elke sessie de best mogelijke prestatie neer te zetten."
