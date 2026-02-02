ECONOMIE
Noorse premier wil uitleg van kroonprinses over Epstein-contact

door anp
maandag, 02 februari 2026 om 11:21
bijgewerkt om maandag, 02 februari 2026 om 11:56
 De Noorse kroonprinses Mette-Marit moet uitleg geven over haar contact met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, volgens premier Jonas Gahr Støre. Dat zei hij maandag tegen het Noorse dagblad VG.
Ook de Noorse oud-premier Thorbjørn Jagland heeft contact gehad met Epstein, blijkt uit de documenten die vrijdag werden vrijgegeven door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Støre vindt dat ook hij uitleg moet geven.
Volgens VG wordt de kroonprinses duizenden keren genoemd in de documenten. Epstein en Mette-Marit wisselden persoonlijke berichten uit over onder meer een zoektocht van Epstein naar een Scandinavische echtgenote, nadat hij in 2008 al eens was veroordeeld.
Spijt
Ook verbleef Mette-Marit in 2013 een aantal dagen in het huis van Epstein in Florida, toen hij zelf niet thuis was. Mette-Marit verklaarde eerder spijt te hebben van het contact.
In 2019 werd Epstein opgepakt en hij overleed in een politiecel. Mette-Marit verklaarde eerder spijt te hebben van het contact.

