Vijftal opgepakt in Duitsland voor leveren van wapens aan Rusland

BERLIJN (ANP) - Vijf mannen die het wapenembargo tegen Rusland zouden hebben omzeild zijn opgepakt in Duitsland. De vijf leverden voor minstens 30 miljoen euro aan tientallen Russische bedrijven, stelt het Duitse Openbaar Ministerie. Ze zouden zijn aangestuurd door Russische diensten.

Twee van de verdachten, onder wie de veronderstelde spil van de bende, hebben de Duitse en de Russische nationaliteit. Ze werkten samen met twee Duitsers en een Duitse Oekraïner. Vanuit het Noord-Duitse Lübeck zouden ze ongeveer 16.000 ladingen naar Rusland hebben vervoerd. Het vijftal deed alsof het aan bedrijven in de Europese Unie leverde, maar die waren nep.

Justitie zegt nog vijf andere verdachten in het vizier te hebben. Zij zijn nog niet ingerekend. Op meerdere plaatsen in het land zijn panden doorzocht.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne van 2022 heeft de EU iedere levering van wapens aan Rusland verboden. Dat geldt ook voor de export van veel andere producten die voor de oorlogvoering kunnen dienen.