Schaatsers vol bewondering over gouden race Leerdam op 1000 meter

MILAAN (ANP) - De schaatsers die woensdag de 1000 meter rijden, hebben vol bewondering gekeken naar het optreden van Jutta Leerdam op diezelfde afstand afgelopen maandag op de Olympische Spelen van Milaan. Leerdam schaatste in een olympisch record van 1.12,31 naar het goud.

"Los van alles hoopte ik natuurlijk dat Suzanne het zou doen", zei Joep Wennemars over zijn vriendin Suzanne Schulting, die als achtste eindigde. "Maar diepe buiging voor Jutta. Ik denk dat er weinig schaatsers in de historie zijn die onder zoveel druk hebben gestaan als zij. En dan zo'n rit, alleen maar lof."

Ook Kjeld Nuis en Jenning de Boo hebben diep respect voor de 27-jarige Zuid-Hollandse die in de laatste rit onder de tijd van landgenote Femke Kok dook. "Toen ik de tijd van Femke zag, dacht ik: daar komt niemand meer aan", zei De Boo. "Heel veel mensen dachten dat en misschien Jutta ook wel. Dat zij daar nog onder ging, echt diep respect."

'Bizar niveau'

Nuis had zich verbaasd over de tijden van Leerdam en Kok. "Ik heb echt een bizar niveau gezien bij Femke en Jutta. Die rit van Femke was een perfecte race, misschien dat Brittany Bowe nog een beetje in de weg reed. Maar dat Jutta dat daarna deed met die spanning, echt grote klasse. Er is altijd wat om Jutta, maar dat ze dat zo van zich af rijdt in die race, echt superknap."

Wennemars kan ook blij zijn voor Leerdam. "Ze heeft bij me in de ploeg gezeten en ik weet hoeveel shit ze over zich heen heeft gehad. Ze heeft haar eigen keuzes gemaakt en is denk ik het levende bewijs dat het uiteindelijk gaat om beleving en geloof in hetgeen je zelf doet. En dan kan het ook gebeuren met een voorbereiding die misschien niet helemaal volgens de wetten van de sport is."