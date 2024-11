Tot vrijdagochtend code oranje in Groningen om gladheid

GRONINGEN (ANP) - In Groningen geldt nog tot vrijdagochtend 08.00 uur code oranje omdat het er door sneeuwbuien "verraderlijk glad" is. Het KNMI had de weerwaarschuwing eerder tot 23.00 uur afgegeven.

Het weerinstituut meldt rond 22.30 uur dat het nog een beetje sneeuwt in de noordelijke provincie en dat er ijs op de wegen ligt. Om de gladde wegen aan te pakken wordt de Lavastorm ingezet. Dat is een speciale sneeuwschuiver die met hoge druk een warme zoutoplossing spuit om platgereden ijsplaten op te lossen.

Donderdagavond ondervindt het verkeer veel hinder op de Groningse wegen vanwege de sneeuwval. Rond 21.15 uur begonnen de problemen langzaamaan op te lossen.

Noord-Holland

Ook in Noord-Holland heeft het verkeer last van de winterse omstandigheden. Ten noorden van Alkmaar is de N9 tussen Koedijk en Schoorl in beide richtingen dicht. De weg wordt geblokkeerd door auto's die van de weg zijn geraakt. Rijkswaterstaat bestrijdt de ijsplaten op die weg met de Firestorm, het kleine broertje van de Lavastorm. Ook dit voertuig lost het ijs op door heet pekelwater te sproeien.

Sinds 19.00 uur is in het hele land ruim 1,5 miljoen kilo zout gestrooid, dat is bijna een derde van het totale aandeel zout dat sinds 1 oktober gestrooid is.