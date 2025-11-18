ECONOMIE
NS: groot aantal storingen op het spoor is zorgelijk

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 10:20
UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Spoorwegen vinden het zorgelijk dat er dit jaar al meer impactvolle storingen op het spoor zijn geweest dan de toegestane 520. Die hebben vaak "grote impact" op reizigers, stelt NS. "Dat is erg vervelend."
ProRail meldde dinsdagochtend dat het dit jaar niet aan de prestatieafspraken voldoet die het heeft gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit jaar zijn er al 530 grote incidenten geweest. NS meldt dat de spoorbeheerder maatregelen neemt om het aantal storingen naar beneden te krijgen, maar dat de oorzaken complex zijn. "Het laat zien in welke uitdagende omgeving treinvervoerders als NS op dit moment opereren."
NS staat naar eigen zeggen in goed contact met ProRail over de aanpak van de storingen "en uiteraard helpt NS waar dat kan".
