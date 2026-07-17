Hoe een hittegolf je brein uitput

Hitte maakt je niet alleen slomer, ze vergroot aantoonbaar het risico op angst, depressie, agressie en zelfs zelfmoord – zeker bij mensen die al kwetsbaar zijn

Extreem warme dagen zijn niet alleen een fysieke belasting, maar zetten ook de mentale draagkracht onder druk. Onderzoek laat zien dat angst, depressie en agressie toenemen bij hittegolven, terwijl juist kwetsbare groepen het minst goed zijn voorbereid om zichzelf te beschermen.

“Wie al psychisch kwetsbaar is, wordt door extreme warmte extra hard geraakt – elke tropennacht trekt nog een beetje aan de rek van de mentale veerkracht.”

Als de temperatuur dagenlang boven de 30 graden blijft, gaat het in weerberichten vooral over hittestress en overbelaste ziekenhuizen. Minder zichtbaar is wat er in hoofden gebeurt: meer paniek , somberheid, irritatie en impulsief gedrag. Hitte is daarmee een onderschatte stressor voor de psyche, die de samenleving letterlijk en figuurlijk verhit.

Weerdiensten registreren inmiddels gemiddeld meer dan elf zogeheten hitte-dagen per jaar, tegen minder dan vier in de jaren vijftig. Op die warme dagen stijgt het aantal mensen dat op de spoedeisende hulp belandt met acute psychische problemen. Internationale studies laten zien dat het risico op schizofrenie-episoden rond 14 procent hoger ligt op hete dagen, depressie 18 procent, en ziekenhuisopnames of spoedzorg voor psychische klachten ongeveer 12 procent. Elke extra graad Celsius hangt bovendien samen met een circa één procent hoger risico op zelfmoord, met jongeren en jongvolwassenen als opvallend kwetsbare groep.

“Hitte is een stressfactor voor lichaam én geest: op warme dagen zien we meer angst, depressie en acute crisissituaties.”

Psychologen zien in experimenten dat mensen met bestaande psychische aandoeningen – angst, depressie, verslaving of dementie – extra zwaar reageren op warmte. Zij melden op warme dagen meer angst- en depressieve symptomen en zelfs meer lichamelijke klachten dan mensen met puur fysieke aandoeningen. Hitte verstoort de slaap, maakt concentratie moeilijker en vergroot de prikkelbaarheid, wat terug te zien is in agressiever gedrag en een stijging van geweldsdelicten in warme perioden.

Neurowetenschappers vermoeden dat er ook letterlijk iets ‘knapt’ in het brein : acute hitte kan de bloed-hersenbarrière tijdelijk verzwakken, waardoor ontstekingsprocessen in zenuwbanen ontstaan. Systemen voor serotonine, dopamine en noradrenaline – cruciaal voor stemming en stressregulatie – zijn óók betrokken bij de warmteregulatie van het lichaam. Als die systemen onder hitte druk komen te staan, raakt de emotionele balans sneller zoek.

Tegelijk grijpt hitte in op gedrag: mensen bewegen minder, blijven binnen, drinken soms te weinig of juist meer alcohol, en stellen activiteiten uit. Voor wie normaal sport of buiten is om zich mentaal goed te voelen, kan zo’n plots andere leefstijl de psyche juist extra belasten. Kwetsbare groepen hebben daarbij het grootste probleem: wie depressief is, heeft minder energie om voldoende te drinken of koelte op te zoeken; wie dement is, begrijpt soms niet welke maatregelen nodig zijn.

Als hittegolven de nieuwe norm worden, is de vraag niet of, maar hoe we onze mentale veerkracht aanpassen. Wie nu nog denkt dat warmte alleen een kwestie van zweten en ventilatoren is, onderschat hoe snel een hete dag kan omslaan in een psychische crisissituatie.