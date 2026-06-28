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NS: maandag en dinsdag minder treinen, maar impact beperkt

Samenleving
door Redactie
zondag, 28 juni 2026 om 15:35
bijgewerkt om zondag, 28 juni 2026 om 15:40
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Op diverse trajecten rijden maandag en dinsdag minder treinen, maar de impact daarvan is volgens de NS beperkt. Het gaat voornamelijk om trajecten in de Randstad.
Door de hoge temperaturen vielen afgelopen dagen treinen uit en bij diverse wissels ontstonden storingen. Daarnaast belandden door het noodweer van afgelopen nacht op meerdere plekken bomen of takken op het spoor en door blikseminslag ligt het treinverkeer rond Gouda stil. "Dit gaf problemen om treinen voor reparatie weg te brengen", aldus de NS.
Maandag en dinsdag rijden er daardoor op vijf trajecten minder intercity's. Het gaat om de trajecten Den Haag Centraal - Utrecht Centraal, Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal - Rotterdam Centraal, Rotterdam Centraal - Schiphol - Arnhem Centraal en Alkmaar - Haarlem.
Op het traject Gouda Goverwelle - Den Haag Centraal rijden minder sprinters.
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