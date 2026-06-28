Poetin erkent dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt

De Russische president Vladimir Poetin heeft op een partijcongres van Verenigd Rusland gezegd dat het land een moeilijke tijd doormaakt. Maar die tijd heeft ons veel geleerd, aldus Poetin. De president voerde het woord terwijl er berichten zijn dat Rusland onder druk zou zijn gekomen door een groeiend aantal Oekraïense luchtaanvallen.

Vrijdagmorgen meldden de Russische autoriteiten dat er 660 Oekraïense drones in één nacht werden onderschept. Het was een van de grootste Oekraïense droneaanvallen in de oorlog. De Oekraïense luchtaanvallen zijn vooral gericht op de olie- en gassector om de Russische energievoorziening te schaden.

De Russische strijdkrachten blijven ondertussen melding maken van vooruitgang aan het front. Zaterdag hebben ze de verovering van twee gehuchten gemeld. De troepen staan op naar schatting 25 kilometer ten zuiden van de stad Zaporizja en met de vermeende inname van het gehucht Pisanti op posities bijna 100 kilometer ten zuidoosten van de stad Dnipro.