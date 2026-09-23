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NS moet van rechter reclame Wakker Dier toestaan

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 16:46
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UTRECHT (ANP) - Posters van Wakker Dier moeten zichtbaar zijn op reclameborden op stations. NS Stations weigerde dat, waarop de dierenrechtenorganisatie naar de rechter stapte. Die gaf Wakker Dier woensdag gelijk in een kort geding.
De rechtbank in Utrecht meldt alleen de uitspraak. De onderbouwing daarvan volgt uiterlijk 7 oktober. NS Stations moet de weigering binnen 24 uur intrekken en de posters in de week van 28 september tot en met 4 oktober laten zien. Als de NS dat niet doet, volgt een dwangsom van 25.000 euro per dag, met een maximum van 100.000 euro.
Wakker Dier wil op stations posters laten ophangen met daarop een koe, een varken, een kip en de vraag: "Zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten?" Daarmee vraagt Wakker Dier aandacht voor haar jaarlijkse initiatief Eet Geen Dierendag.
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