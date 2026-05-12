Ruim honderd partijgenoten spreken steun uit voor Starmer

LONDEN (ANP) - Meer dan honderd Labour-parlementariërs hebben een steunbetuiging aan de Britse premier Keir Starmer getekend. Hij staat onder zware druk om af te treden, maar deze partijgenoten blijven achter hun leider staan.

"Vorige week hadden we een verpletterend slechte verkiezingsuitslag", staat in de verklaring. "Dit toont dat we een zware klus voor de boeg hebben om het vertrouwen van de kiezers terug te winnen. Daar moeten we vandaag nog mee beginnen - door allemaal samen te werken om de verandering te bewerkstelligen die het land nodig heeft." Volgens de ondertekenaars moet de regering zich focussen op die verandering en is dit niet het moment voor een leiderschapsverkiezing.

Inmiddels hebben wel al 84 partijgenoten Starmer opgeroepen om te vertrekken, onder wie drie onderministers die zijn opgestapt. Volgens Britse media hebben meerdere ministers tegen de premier gezegd dat het tijd is om een stap terug te doen.