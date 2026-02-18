NS vervoert 200.000 mensen in carnavalsweekend, hekelt rotzooi

UTRECHT (ANP) - NS heeft het afgelopen weekend ongeveer 200.000 mensen van en naar carnavalssteden vervoerd, volgens de vervoerder ongeveer evenveel als vorig jaar. Zij veroorzaakten wel meer viezigheid dan vorig jaar.

Op zaterdag was het drukker in de treinen, terwijl er zondag juist wat minder reizigers waren dan vorig jaar. Waarschijnlijk komt dat door het winterse weer.

Van de grote carnavalssteden in Brabant en Limburg groeide het aantal reizigers richting Breda het meest. NS zag een stijging van zo'n 20 procent in het aantal reizigers van en naar die stad op zaterdag. Ook op zondag was er daar een lichte groei.

Meer rotzooi

Den Bosch en Eindhoven waren juist minder populair dan het jaar ervoor, al reisden er op zaterdag van alle carnavalssteden nog altijd de meeste mensen naar Eindhoven. In Limburg werd Roermond vaker bezocht met de trein, Maastricht juist minder.

Feestvierders hebben volgens NS wel voor meer rotzooi gezorgd dan vorig jaar, ondanks een oproep om eigen rommel mee de trein uit te nemen. Er zijn dit jaar zo'n 10.000 vuilniszakken aan afval uit carnavalstreinen gehaald bij de schoonmaak. Vorig jaar lag dat aantal tussen de 6000 en 8000. NS heeft ongeveer 250 extra schoonmakers ingezet tijdens carnaval. Dit jaar zijn er meer dan tien treinen uit de dienstregeling gehaald omdat ze te vuil waren.

"De vervuiling in de treinen was echt heviger dan afgelopen jaren", zegt Gary Daly, coördinator bij een schoonmaakbedrijf waar NS mee werkt. "We hadden ruim een kwart meer meldingen van NS-personeel en reizigers over vervuiling in de trein. Je zag dit jaar meer dat alle coupés van treinen vies waren. Andere jaren was het vaak zo dat dat er maar één of twee waren. Vooral het aantal meldingen over braaksel was groot."