Rechtbank laat verdachte van leveren moordwapen Bigidagoe vrij

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 17:49
anp180226161 1
AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag een 26-jarige man, verdacht van het leveren van het wapen waarmee rapper Bigidagoe is doodgeschoten, op vrije voeten gesteld. Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie nog tien jaar gevangenisstraf tegen de man. De advocaat van de verdachte, Willem van Vliet, bevestigt een bericht van Crimesite over de vrijlating.
Bigidagoe (26) werd op 25 februari 2024 neergeschoten, na een feest bij een partycentrum aan de Rhôneweg in Amsterdam. De schutter was een toen 21-jarige man, die vorig jaar is veroordeeld tot veertien jaar cel.
Volgens het OM is op camerabeelden te zien dat de nu vrijgelaten verdachte vlak voor de schietpartij een vuurwapen aan de schutter geeft. Hij is in juni vorig jaar aangehouden op Schiphol, nadat de Surinaamse autoriteiten hem naar Nederland hadden uitgezet. Hij heeft consequent gezwegen.
Raadsman Van Vliet had bij de rechtbank vrijspraak bepleit, omdat het bewijs volgens hem ontbreekt. De rechtbank wijst vonnis op 3 maart.
